RSU Announces Fall 2023 Honor Rolls

Rogers State University has announced its President’s and Dean’s Honor Rolls for the fall 2023 semester in a release today.

To qualify for the President’s Honor Roll, students must complete a minimum of 12 credit hours with a 4.0 grade point average. To qualify for the Dean’s Honor Roll, students must complete a minimum of 12 credit hours with a 3.5 grade point average.

Courses graded with an “I,” “N” and “P” are excluded from the minimum credit hours required to be considered for the Honor Roll.The following are RSU students named to the President’s and Dean’s Honor Rolls, listed by hometown.

Note that those designated with “FN” are from international destinations outside of the United States. Unless noted, all hometowns are in Oklahoma:

President’s Honor Roll:

Adair: Reanna Davis, Carlee Skinner, Carmen Thach

Afton: Kristen Hoyt

Allen, TX: Noah Anderson

Altus: Aubrey Haught

Antlers: Kelvin Mcnutt

Bao Loc, Lam Dong, FN: Ngan Nguyen

Barnsdall: Avery Thomason

Bartlesville: Kiefer Ainesworth, Lizet Almendarez, Sophia Atkinson, Wallace Barrows, Victoria Black, Camryn Brownlee, Erin Cary, Kloie Clegg, Ashley Golden, Ethel Golden, Jacob Grubb, Alex Lingnau, Ashley Mills, Blair Plummer

Bixby: Luke Biersdorfer, Mason Burns

Bognor Regis, WE – FN: Sophia Wickenden

Braggs: Alexandria Fletcher

Bristow: Christian Evans

Broken Arrow: Nichole Beers, Benjamin Blackstad, Lizbeth Chavez, Casey Copenhaver, Branden Hilderbrand, Haylie Jones, Reiley Koepsel, Nico Marquez, Ezekiel Nieves, Andrew Porter, Yuvia Salvidar, Zion Solomon, Kourtnie Weierman, Cody Workman, Mai Yang

Catoosa: Deaken Abbott, Desiree Bates, Serenity Ketterman, Michael Lenaburg, Meagan Ready, Robin Schutte

Chandler: Abbey Rogers

Checotah: Ryelee Conaway

Chelsea: Sarah Davis, Jeremy Douglas, Johnathan Douglas, Jayden Griffith

Chouteau: Amanda Crehan, Maggie Emerine, Hanna Owen

Claremore: Alyssa Allen, Grace Anderson, Kaylee Anderson, Catherine Bains, Kale Bart, Kaylee Blair, Brittany Bodley, Bryant Brasher, Kayla Brown, Miranda Brown, Gracelyn Bruce, Jacob Burdette, Olivia Burnett, Joseph Burton, Shelby Byrd, Cate Campbell, Elizabeth Carlson, Nicole Carpenter, Robert Case, Abigail Casey, Robert Chambers, Blake Classen, Kathryn Cook, Michelle Crittendon, Jayden Daniel, Cloe Dennis, Bradley DeSpain, Dakotah Eaton, Samantha Emery, Hillary Erwin, Lahna Erwin, Audrey Fowler, Charlsey Fromme, Grace Gabel, Amira Gargett, Kristina Gibson, Caleb Grant, Nicholas Hagebusch, Emma Hall, Ashleigh Harris, Dylan Harrison, Kendall Hatter, Mckenzie Helm, Carson Hobbs, Tallon Hopwood, Jayden Horton, Blake Hougland, Amanda Howe, Paul Huebert, Jarreka Hurt, Tristen Johnson, Hunter Jopling, Laura Karamitis, Sarah Karamitis, Jonathan Koelsch, Natasha Koonce, Grace Kreps, Halley Kuster, Payton Lahmeyer, My Le, Aaron Luce, Brianna Maddux, Sarah Malum, Alicia Maupin, Madison McComb, Paula McCutcheon, Tristan McMillan, Alexis McPeak, Saige Morgan, Lindsay O’Neill, Zoe Page, Tomi Partezana, Preston Patterson, Riley Pearce, Zoe Peters, Duy Pham, Huong Pham, Blaine Phillippi, Blake Phillippi, Angela Prock, Chloe Ramsey, Autumn Riggs, Elizabeth Rodriguez, Sidney Roland, Annette Rostel, Terran Schornick, Sarah Schudt, Hannah Schulze, Trinity Shaw, Caden Smith, Emily Smith, Sidney Smith, Melanie Snyder, Vashea Thomas, Joshua Thompson-Lipe, Felicha Trease, Lizeth Valenzuela, Lillian Wash, Ethan Weaver, Rachael Winfrey, Tori Wood, Rylee Yewell, Madison York, Ali Zaydan

Cleveland: Arnold Emery

Colcord: Breanna Flanary

Coffeyville, KS: Sara Canevit

Collinsville: Joshua Adcock, Alexander Baassler, Hunter Brown, Alora Calkins, Allene Dennis, Benjamin Griffin, April Hiatt, Parker Minick, Ashleigh Ross, Cilicia Stokes, Kacey Taylor

Commerce: Gabriela Medina

Copan: Miranda Lewis, Gentrie O’Rourke

Council Bluffs, IA: Hope Jensen

Cushing: Cambrey Harrison

Dewey: Rachel Price

Di An, BI – FN: Dao Nhu Hieu Le

Edmond: Trindon Turner

Elk City: David Defranc

Elk Grove, CA: Royce Tsumura

Enid: Logan Haines, Carlos Valljo

Eucha: Jennifer Kemp-Cahill

Fayetteville, AR: Aubrey Campos

Flower Mound, TX: Emma Martin

Fort Gibson: Kameryn Walker

Gilbert, AZ: Cade McCall

Glenpool: Elisa Saastamoinen, Kassidy Shearer

Halle Saale, FN: Julius Oheim

Henryetta: Cheyanne Thomas

Ho Chi Minh, FN: Vy Phuong Le Ha, Hoang Pham

Ho Chi Minh City, FN: Khai Nguyen

Hominy: Kolby Dooling

Hulbert: Linda Drywater

Inola: Kaylee Burns, Cali Crane, Shelly Phillips, Kymisha Stiles, Avery Welch

Jay: Mason Colvard

Kansas City, MO: Paxton Donaldson

Kellyville: Jacob Boomer, Christy Wheeler

Lawrence, PA: Calvin Daniels

Leeds, FN: Thomas Barnes Grimes

Loco: Sterling Hoggard

Locust Grove: Baylor Downing, Emily Hoff, Kelsey Simpson, Autumn Standingwater

Long Khanh, FN: Thi Nhung Bui

Louisville, CO: Zoey Johnston

Madrid, Ma – FN: Marcos Vasallo Macarro

Marietta: Christopher Baca

Meeker: Isaac Dean, Callie Sellers, Deserae Wiles

Miami: Bryce Pogue

Moore: Olivia Neeley

Muskogee: Lilli Joseph

Newcastle: Ashlyn Barney

Noble: Rylee Williams

Norman: Jocelyn Clark

Nowata: Lainey Atkisson, Amber Tate, Wyatt Taylor

Oklahoma City: Madeline Curry, Sophia Rodgers, Kaleb Trussell

Okmulgee: Linley Miller

Oologah: Anna Clinkenbeard, Karsten Kinser, Legacy Lowenberg, Kerston Simpson, Heather Smith

Osawatomie, KS: Macayla Enman

Owasso: Alyssa Allen, Sage Anderson, Olivia Armstrong, Mary Baldeon-Pasquez, Sarah Ball, Kaela Beals Newman, Emma Boss-Harris, Gabrielle Brock, Madison Buse, James Busking, Revel Castillo-Simon, Kali Cavin, Jose Cornejo, Olivia Edgington, Erin Gibbs, Carissa Goessens, Allison Goodwin, Macy Gordon, Kimiko Graham, Olivia Graham, Gabriel Graves, Harrison Hardman, Seth Heinrichs, Brooklyn Hinton, Delana King, Hope Mallory, Natalie Morris, Nghi Nguyen, Breanna Phillips, Steven Puckett, Jenna Scheckel, Mackenzie Seay, Riley Spurgeon, Emily Tucker, Austine Vang, Xander White, Sonia Wilbanks, Shelbi Wortham

Pawhuska: Anna Spradling, Lauren Willson

Pawnee: MaKenzie Cogburn, Gunner Fritsche, Jake Mitchell

Pehuajo, Buenos Aires – FN: Julian Alanis

Pontefract, Wakefield, FN: Alex Fletcher

Prague: Cameron Hightower, Kyler Kinslow, Alejandro Tapia

Pryor: Samuel Bieberdorf, Colin Bissell, Cassie Childers, Drew Dunham, Elysha Foster, Maddison Gordon, Wade Graves, Makayla Holcroft, Hailey Jordan, Claire MacKay, Michael Newton, Justin Rogers, Tessa Sprang, Ella Suiter, Sophia Suiter, Jacee Vickrey, Veyda Walters

Ramona: Sophia Lowery

Ripley: Reagan Spiva

Salina: Kenna Jenkins, Jeremy Manos, Zach Simmons

Sallisaw: Jarrod Pitts

San Dimas, CA: Blake Johnson

Sand Springs: Alison Day, Guadalupe Flores, Amanda Haus, Allie Wright

Sapulpa: Matt Edwards

Sayre: Lucien Zakrzewicz

Skiatook: Sage Elzo, Christopher Garcia, Shaylee Moser, Garrett Ringler, Cegon Shoeleh, Dakota Teel, Haleigh Wilson

Tahlequah: Lindsey Halfacre, Emily Martin, Mason Peery

Talala: Matthew Garrison, Kylie Slayden, Kensie Williams

Terlton: Darcy Tolbert

Tulsa: Sylvia Angote, Ryann Barber, Matthew Borrell, Moriah Chambers, Amy Commer, Gracelyn Dill, Daniel Duron, Joshua Garcia, Megan Gill, Kaya Goldsby, Joseph Leigh, Janny Leyva, Samantha Maddox, Priscilla Manley, Jonathan Matthews, George Mohn, Karen Molina, Elliot-Han Monteremal, Brenin Neeley, Madison Owens, Param Patel, Destanie Powell, Emalee Salazar, Jeffrey Taylor, Rosemelix Torres, Valeria Torres, Cherish Walker-Smith

Tuttle: Shelbee Base

Twin Oaks: Jose Castro

Vinita: Tatum Brown, Shane Culp, Brett Goins, Christopher LaPrairie, Holly McDaniel, Zoe Pippin, Zoey Rodriguez, William Seaton, Erin Williams

Wann: William Imhoff

Welling: Laine Forrest

Westville: Elizabeth Williams

Wilburton: Corey Mitchell

Wylie, TX: Chelsea Fivekiller

Yukon: Haden Melton, Gabrielle Mobarak

Dean’s Honor Roll:

Adair: Cheyton Culp, Jacy Gingrich, Sonnie Hobbs, Kaitlyn Langley, Kellee Lawson

Aukland, FN: Declan Viljoen

Barnsdall: Cameron Chesbro

Bartlesville: Zachary Auschwitz, Katrina Boyd, Brittany Cole, Michael Cossey, Nuhemi Cruz-Thomason, Elena Fries, Robbyn Gill, Joslyn Goulden, Jakob Hammack, Ketherine Hendrickson, Dakota Hill, Ethan Ivy, Christina Jackson, Katelyn Leeper, Carissa Leonard, Dylan Malaske, Jade Murray, Makenzie Savage, Keith Shelts, Jillian Skalicky, Sam Slaughter, Makenna Smith, Cory Snelson, Dorothy Stark, Leo Sutton, Chezney Thompson, LeAnn VanCleave, Jasmine Zarate, Kaleb Zaun

Beeston, EN: Tiffany Brittan

Beggs: Braden Long

Belle River, ON: Elle Beaulieu

Bernice: Siri Jenkins

Berthoud, CO: Breanna Fowler

Big Cabin: Audrey Bedford, Natalie Vaughn

Bitung, FN: Lydia Sitorus

Bixby: Jon Biersdorfer, Brandi Brannon, Ann-Marie Dorsey, Bryce Dukes, Cheyenne Litterell, Kaci Meerbeek, Noah Tietsort

Bristow: Kaitlyn Osburn, Journey Seals

Broken Arrow: Elijah Bustamante, McKayla Carney, Courtney Castleberry, Tyler Collier, Kaylyn Connerty, Ulisses Costeira, Paris Dishmon, Matthew Friend, Adler Isbell, Shane Packard, Jazmine Polkowski, Alexandra Sanders, Parker Shell, Heaven Wollet

Brooklyn, NY: Anthony Marshall

Catoosa: Justin Barnes, Avery Taylor, Jonathan Treesh

Chelsea: Robert Carmack, Joshua Martin, Kamdyn Melson, Andrea Moore, Mattie Morgan

Choctaw: Allison Bradfield

Chouteau: Health Deitrick, Zachary Dyer, Emilee Ford, Barrett Rotramel

Claremore: Geoffrey Adams, Kacey Al chammat, Emma Anderson, Gracie Anderson, Ava Andrews, Sean Asauskas, Laureen Bailey, Isabela Barbosa, Haylea Benedict, Morgan Bennett, Chloe Blanchard, Donovan Bodine, Wade Brasfield, Carson Brewster, Victoria Brown, Sarah Bruce, Kamra Campbell, Artur Carvalho, Heather Casey, Nevan Cervantes, Morgan Choat, Kennedy Cloud, Peyton Crawford, Mark Cunningham, Joshua Dahl, Jennifer Deckard, Gabriel Erwin, Lauren Fisher, Dallas Ford, Gabriel Fuller, Mariah Gilmore, Major Gray, Daysey Hall, Nathan Harris, Alexa Helton, Meagan Hentkowski, Owen Hopkins, Trevor Jackson, Elyas Jano, Hayden Jones, Kealiikaapuni Kalani, Emma Kelley, Madyson Kropff, Alex Laird, Trinity Lakey, Jase Large, Ethan Lester, Sunnie Longhorn, Elijah Lovelace, Madison Mancell, David Maupin, Haley McCarthy, Jayden McDonald, James Duke McIlvane, Mariana Minotto, Emily Montgomery, Maria Mota, Devon Mullins, Eunice Murillo, Tuyen Nguyen, Kamga Nikeng Chungi, Rebekah Osborn, Hallie Payne, Emma Peters, Logan Picolet, Savanah Roach, Selena Rodriguez, Gabriel Russell, Emalee Ruth, Kayleigh Sapp, Owen Seat, Santiago Serrano, Katrina Sherrick, Shiloh Smith, Jennifer Steeley-Carle, Tatum Story, Cameron Strafuss, Chyandra Teague, Thorne Thomas, Kameron Thompson, Naomi Verges, Sally Walker, Justin Wash, Nicholas Webb, Evan Webster, Jack Wells, Reggie Weygandt, Kinley Williams, Misty Williamson, Dylan Wilmoth, Michelle Wise, Joshua Womack, Wendy Woody

Cleveland: Kaoyer Thao

Clovis, CA: Ryan Tiger

Colcord: Jodi Warren

Collinsville: Taylor Jackson, Frances Casalino, Alexis Crosier, Jacob Eichhorst, Tiffany Graybill, Corbin Harris, Molly Nickell, Kelsey Phillips, Braden Puckett, Skylar Scott, Corey Tugwell, Timothy Vue, Mary Walden, Aubrey Young, Sabrina Young

Congleton, CH – FN: Michael Lennon

Copan: Tiffani Knight

Cordell: Braden Green

Cork, FN: Matthew O’Reilly

Coweta: Autmn Dodson, Leah Jameson, Madilynn Phillips, Bradyn Raska, Justin Socker, Emily Tuttle

Dewey: Joseph Gaither, Kayla Prichard, Cherisa Sears

Durant: James Swin

Edmond: David Price

Edna, KS: JaLynn Johnson

Elkhart, IA: Mariah Belzer-Plaza

Enid: Elizabeth Ostermaier

Forney, TX: Mackenzie Smith

Glencoe: Sutton Burnett

Glenpool: Laura Rogers

Grove: Hannah Guthridge

Hammond, LA: Owen Alack

Haskell: Halley Tucker

Ho Chi Minh, FN: Bao Vuong

Hobart: Kenda Harris

Hominy: Janson King

Hulbert: Kristen Bailey, Ella Beal

Inola: Brinlea Brockup, Kylee Day, Abbi Diaz De Leon, Jeramiah Green, Jimi Green, Kinley Harris, Jennifer Miller, Bailee Tabor

Jenks: Geovanni Blackshaw, Tyler Cornwell, Dawson Crawley, Trinity Jackson

Kitakyusyu, Fukuoka, FN: Yuto Kamakura

La Vista, NE: Amber Arnold

Lenapah: Lilli Greenfield

Littleton, CO: Logan Balfanz

Locust Grove: Jackson Blair, Erin Bond, Pacie Parker, Kayce Temple

Los Alamos, NM: Jessica Osden

Lowell, AR: Ryanne Wolff

Manchester, FN: Joseph Wainwright

Manhattan, KS: Mariah Clopp

Mannford: Alex Bartlett, Macy Whittenburg

Medford: Alejandro Armendariz

Meeker: Aidan Williams

Melbourne, FL: Austin Folds

Melbourne, Victoria, FN: Sam Davidson

Mesquite, TX: Jon Deleon

Mobile, AL: Rodney Battle

Monrovia, CA: Matthew Delgado

Moore: Kaylee Lyon, Bridgett Morales

Mound City, KS: Brody White

Muskogee: Jessica Hollingshead, Tyler Johnson

Newcastle: Jacob Martin

Norman: Ashtyn Barrett, Shannon Glenn

North Platte, NE: Jalen Dickinson

Nowata: Gracey Carley, Bradley Perkins, Kally Selly, Seth Shearhart

Ochelata: Kayden Barnes, Logan Burke, Sara Yarborough

Oklahoma City: Sarah White

Okmulgee: Daniel Markes

Okotoks, AB: Quinn Tocheniuk

Oologah: Tyler Watt, Caitlin Hudson, Luis Lara, Keersten Moore, Abigail Moua, Brooke Munson, Breanna Ray, Blaize Schrader, Clint Stapleton

Owasso: Xoey Alexander, Blake Chisholm, Alexander Crowe, Caden Fry, Kaleb Garcia, Mallory Gray, Taylor Harrington, Anna Hendricks, Kylie Jancich, Sabrina Linvick, Ashlyn Lundholm, Ashlee Morgans, Blake Novar, Ivanna Pazmino, Julia Quinton, Tanner Ray, Ashlyn Reynolds, Sofia Schatz, Brook Scott, Joshua Strickland, Alex Tuttle, Camdyn Wagner, Thomas Wheat, Skylar Williams, Nate Wohlgemuth

Paden: Heath Bailey

Park Hill: Ricardo Salazar Alanis

Pawnee: Kindi Novotny

Peggs: Harley Culie

Prague: Zachary Grooms

Princeton, TX: Amaris Jasso

Pryor: Jace Bain, Ryan Barnett, Hailey Cobb, Reece Dodson, Jerry Douglas, Joshua Gonzales, Alyissa Harry, Brody Palmer, Kennedy Pate, Brittany Phelan, Kellie Robbins, Angel Sanchez, Genevieve Taylor

Purcell: Kyle Ginn

Ramona: Baylee Broomhall, Jensyn McCain, Pepper Pryce

Richmond, TX: Aubrey Mills

Rose: Alysha Rose, Heather Wells

Salina: Luke Back, Megan Harms, Mallorey Sanders, Miranda Scroggins, Zianna Simmons

Salt Spring Island, BC: Matthew Schure

Sand Springs: Eli Banks, Mackenzie Burks, Jaymie Mills, Carson Sargent

Sapulpa: Elizabeth Lyles, Jonathan Miller

Saukville, WI: Erik Swendson

Schulter: Andrew Dixon

Seminole: Tommy Evans

Skiatook: Lillian Glenn, Deyton Harney, Elle Johnson, Micaiah Stowe

Sperry: Wesley Beeson, Emma Harlan

Stillwell: Toss Fourkiller

Stonewall: Jade Sanders

Taboao Da Serra, Sao Paul, FN: Joao Da Silva

Tahlequah: Todd Davis, Tyler Joice, Jeremiah Ross, Jaxen Smith

Talala: Sayre Bennett, Joshua Garrison, Leslie Gaskins, Stephen Lane, Astashia McEnearney, Faith Melton

Tangeran Selatan, FN: Marelda Ayal

Tulsa: Richard Arce Conejo, Cameron Bodine, Frank Brown, Eva Christian, Caitlyn Cozart, Brighton Dowen, Noah Hopkins, Paden Howell, Garrett Jones, Kayla Magnuson, Crystal Matchen, Cayden Mershon, Madison Moore, Oyindamola Olaonipekun, Abel Perez, Elizabeth Rivera, Eddie Roach, Viktoriia Smith, Kathryn Stephens, Brogan Stout, Jaxon Stych, Abigail Surrett, Teagan Thurston, Fatima Velasquez, Michelle Xiong, Danilo Pazmino Charpentier

Tuttle: Peyton Yackeschi

Vera: Allison Hedges

Vinita: Maddie Bassett, Makayla Gaylord, Kealey King, Carter Randoph, Tori Riley, Sarah Webb

Wagoner: Andrea Cosper, James Coward, Zyan Reynolds

Wann: Kate Thompson

Watonga: Riley Coleman

Weatherford: Aviree Roberson

Welch: Mariah Mitchell

Yale: Phillip Owens

